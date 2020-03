Zobacz info

Trasa promująca minialbum „ORIGO“, który artystka wydała z zaskoczenia robiąc olbrzymią niespodziankę swoim fanom. Do odsłuchania we wszystkich platformach streamingowych: https://umusicpl.lnk.to/NataliaNykielOrigo „ORIGO” otrzymało znakomite recenzje dziennikarzy: „Tylko pięć utworów, ale za to jakich! Jestem pewien, że kiedy Natalia włączy je do swojego repertuaru, to na jej koncertach zapłonie niejeden parkiet! W tak młodym wieku nie tylko ma na koncie dwie świetne płyty („Lupus Electro” i „D...