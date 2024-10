Już wiadomo, że przeprawę w Pomorsku niebawem zastąpi most. W poniedziałek włodarze naszego regionu podpisali umowę na niemal 300-stu milionową inwestycję z ministrem infrastruktury.

W jej ramach powstanie most na Odrze o długości 425 metrów, wiadukt kolejowy i 5-kilometrowy odcinek drogi nr 281. Zostanie też wybudowana ścieżka rowerowa. Mówi Sebastian Ciemnoczołowski, wicemarszałek województwa.

Dlaczego tak ważna jest ta inwestycja? To oczywiście kwestia bezpieczeństwa. To, co się wydarzyło ostatnio, najlepiej temu dowodzi.