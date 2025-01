Przesiadka z ruchu drogowego do służby zdrowia. 7. stycznia Marcin Jabłoński Marszałek Województwa Lubuskiego poinformował, że z początkiem 2025 r. obowiązki dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przejął Edward Jakubowski.

– Nie wiem do końca, czy się cieszyć, żegnając pana dyrektora, czy cieszyć się, gratulując objęcia nowej funkcji. Straciliśmy i zyskaliśmy jednocześnie. Dziękuję za dotychczasową pracę. Wiem, że była niełatwa. Dała okazję, by nabrać odporności na różnego rodzaju problemy. To doświadczenie na pewno się przyda. Trzymamy kciuki za mądre wykorzystanie środków, które ma do dyspozycji Narodowy Fundusz Zdrowia – powiedział marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński.