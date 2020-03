Zobacz info

Słyszałeś/aś co nieco o CrossFit od znajomych? Widziałeś/aś filmiki w internecie? Masz obawy czy dasz sobie radę? Nie ma czego się bać, ponieważ mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie! :) Zapraszamy na cykl zajęć INTRO - czyli trening dla początkujących. Zapisz się na 4 tygodniowy cykl 8 treningów wprowadzających, podczas których dowiesz się co to jest CrossFit oraz nauczysz się najważniejszych ćwiczeń wykorzystywanych w tym treningu. Nie ma znaczenia czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z aktywnoś...