Trwa rekrutacja na studia magisterskie na Instytucie Filozoficzno – Teologicznym im. Edyty Stein w Zielonej Górze. Proponowane studia to doskonała okazja do pogłębienia wiedzy religijnej i zrozumienia czym jest chrześcijaństwo.

Nauka na wydziale jest bezpłatna i trwa 11 semestrów. O tym, dlaczego warto wybrać ten kierunek mówi dyrektor instytutu – ks. Piotr Bartoszek.

Instytut Filozoficzno – Teologiczny im. Edyty Stein to jest oferta studiów teologicznych, magisterskich, dziennych w wygodnej formule popołudniowej. Od poniedziałku do czwartku, więc dosyć łatwe do pogodzenia z innymi obowiązkami. Łatwo to pogodzić z pracą zawodową, drugim kierunkiem studiów. Mamy prawo nadawać tytuły magisterskie i z takim tytułem magistra teologii nasi studenci kończą swoje studia.