Uniwersytet Zielonogórski szykuje się do otwarcia nowych kierunków. Zmiany szykują się na Wydziale Nauk Społecznych. Ale nie tylko. Nowy kierunek pojawi się także na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Wystartują one w październiku, czyli od nowego roku akademickiego.

Pierwszym nowym kierunkiem, którym chwali się zielonogórska uczelnia, jest „Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci”. Powstanie on przy Instytucie Pedagogiki. Z jednej strony jest to kierunek nowy – chodzi tutaj o aktywność w sieci. Sama specjalizacja dotycząca animacji kultury istniała na UZ jednak już od kilku lat. Motywacją do powstania nowego kierunku była pandemia. Sama zaś rekrutacja zostanie przeprowadzona na identycznych zasadach jak w przypadku pozostałych kierunków.

To będą studia pierwszego stopnia, licencjackie. Trzyletnie. Przygotowaliśmy na tym kierunku 30 miejsc. Kto może starać się o dostanie się na ten kierunek? Oczywiście wszyscy. Ale przede wszystkim te osoby, które w przyszłości chciałyby zająć się organizacją kultury. Pracować w instytucjach kultury, publicznych, samorządowych.

A i to nie koniec zmian. W planach jest stworzenie także nowego kierunku studiów podyplomowych. Mowa tutaj o „Zarządzaniu w opiece zdrowotnej” na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Studia mają mieć charakter dokształcający i adresowane są do absolwentów wyższych studiów, w szczególności do osób pełniących funkcje menadżerskie w służbie zdrowia, jak również dla osób planujących pełnić funkcje kierownicze w jednostkach służby zdrowia.

Ma to zapewnić liczne grono wykładowców. Specjalistów, uznanych na rynku wieloletnim doświadczeniem praktycznym i akademickim. Nasze studia mają trwać trwa semestry, zrealizujemy 162 godziny w takich wykładach. Na razie zdalnie. Spotkania będą sobotnio-niedzielne, dwa razy w miesiącu. Potrwają studia dwa semestry. A kto może w nich uczestniczyć? wszystkie osoby, które ukończyły studia wyższa.

Pełną ofertę edukacyjną Uniwersytetu Zielonogórskiego można znaleźć na uczelnianej stronie internetowej.