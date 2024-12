Po dobrze przyjętej przez publiczność “Balladynie”, Lubuski Teatr nie zwalnia tempa. Szykuje się kolejna premiera. Tym razem dla młodzieży. “O tym można rozmawiać tylko z królikami” jest najnowszą kulturalną propozycją.

Przedstawienie zostało oparte na książce autorstwa Anny Höglund. Jest to opowieść o nastoletnim chłopcu, który czuje się inny ze względu na swoją wrażliwość, jest nierozumiany, zagubiony, samotny – i w rodzinie, i wśród rówieśników. Dzieląc się swoimi refleksjami, próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, kim tak naprawdę jest.

Za reżyserię odpowiada Piotr Soroka. W przedstawieniu postawił na ruch sceniczny.

Możecie się Państwo spodziewać głownie ekspresji ruchowej. To jest nasz język teatralny i konwencja w jakiej się poruszamy. Słów będzie raczej mało, staramy się opowiadać historię gestem, ruchem. Sam zresztą królik w jednej ze scen mówi, że najważniejsze jest to co poza słowem.