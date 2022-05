Turystycznych atrakcji w województwie Lubuskim mamy pod dostatkiem. Do miast chętnie odwiedzanych należy Nowa Sól, która wchodzi w skład Lubuskiego Trójmiasta. Jednym z najczęściej obleganych miejsc jest Park Krasnala, ale to nie wszystko czym miasto nad Odrą może się pochwalić.

Od jakiegoś czasu Nowa Sól weszła w posiadania statku Laguna. W ramach współpracy z miastem Zielona Góra statek pojawią się także w porcie w Cigacicach. Zainteresowanie rejsami jest bardzo duże.

W ubiegłym roku pobiliśmy rekord jeśli chodzi o Lagunę w kontekście całych 9 lat obecności na tych wodach z wyjątkiem roku 2014. Pokazaliśmy, że warto było ten dłuższy marsz kontynuować. Jedyne problemy z jakimi się zmagamy to stan wody, a to wpływu nie mamy.

Częstotliwość z jaką statek pływa po Odrze możemy sprawdzić na stronie www.rejsypoodrze.pl tam znajdziemy szczegółowe informacje, ale Nowa Sól, to nie tylko rejs Laguną czy Park Krasnala. O kolejnych atrakcjach więcej Łukasz Kozłowski zastępca dyrektora MOSiR.

Mocno stawiamy na ścieżki rowerowe, które świetnie się rozwijają, także w kontekście Lubuskiego Trójmiasta i Zielonej Góry. Stawiamy na turystykę rodzinną. Też nie udajemy, że Nowa Sól będzie kurortem do którego ktoś przyjeżdża na tydzień lub dwa. Warto nas odwiedzić w weekend.

Bardzo dobrze prezentuje się współpraca w ramach Lubuskiego Trójmiasta.

Wygląda to, bardzo dobrze, w tym roku mieliśmy już dwa wspólne projekty w ramach Lubuskiego Trójmiasta. Byliśmy razem na “Pikniku Nad Odrą” to majowe targi turystczne. Na początku kwietnia zaprosiliśmy do siebie ludzi z branży turystycznej.