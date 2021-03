Ruszył ogólnopolski cykl spotkań Włodzimierza Czarzastego i Lewicy. Pierwszym przystankiem na trasie było województwo lubuskie i Zielona Góra.

Tematów podczas spotkania nie brakowało. Działacze Lewicy mówili między innymi o koronawirusie. A dokładniej o problemach, z którymi przyszło się zmierzyć Polakom. Mowa tutaj chociażby o kulejącej służbie zdrowia, problemach zdalnej edukacji i podupadającej kulturze. Czarzasty zwrócił także uwagę na świadczenia społeczne.

Marzeniem Lewicy jest również pomoc Polakom w wejściu w dorosłość. Chcieliby żeby na rynku pierwotnym pojawiło się milion mieszkań. Dokładnie tylu lokali mieszkalnych brakuje obecnie w Polsce. Przewodniczący Lewicy zauważa, że brak własnych czterech kątów, to problem znacznie większej rangi, niż mogłoby się wydawać obecnie rządzącym.

To jest brak możliwości założenia rodziny, brak możliwości wychowania dziecka, brak możliwości godnego po prostu życia. Niby to proste, ale nikt na razie tego nie rozwiązał. My mamy pomysł jak to zrobić i będziemy chcieli te problemy rozwiązać.