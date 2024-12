Nowoczesna karetka neonatologiczna trafiła do Szpitala Uniwersyteckiego. Wyposażona w specjalistyczny sprzęt z najwyższej półki, będzie służyć ratowaniu życia najmłodszym pacjentom. Zakup ambulansu był możliwy dzięki hojności Fundacji Siepomaga.

– To nie jest pierwszy pojazd, który udało nam się kupić i wierze głęboko, że nie ostatni – mówi Michał Karnafel z fundacji.

Z założenia chcemy pomagać tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują – czy to są indywidualni podopieczni, czy instytucje, tak jak ten szpital. Dlaczego karetka dla tego szpitala? Bo lecznica odezwała się do nas z prośbą o wsparcie. My nie mogliśmy odmówić, wiedząc że chodzi o ambulans neonatologiczny.