Lubuski Związek Piłki Nożnej wraz z Lubuskim Kuratorium Oświaty zaprasza szkoły podstawowe i średnie do udziału w dwóch dużych przedsięwzięciach, które odbędą się w naszym województwie. Jednym z wydarzeń jest turniej „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”.

Już w marcu i kwietniu rozpocznie się XXIII edycja rozgrywek „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”. Drużyny mają czas do 28 lutego, aby zgłosić się do udziału w turnieju. Więcej o tej akcji mówi Robert Skowron, prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

Jedna jest ważna inicjatywa, którą podejmujemy. Jest to turniej „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”. Jest to inicjatywa największa w Europie. Jest to turniej mocno rozpowszechniony. Zmieniliśmy, jako Polski Związek Piłki Nożnej, nieco formułę. Jest to turniej, w którym w tej chwili startują szkoły. Nie mamy zapisów klubów piłkarskich czy akademii piłkarskich, jak było do tej pory.