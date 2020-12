Nowy sprzęt dla oddziału laryngologii za ponad 420 tysięcy złotych zostanie zakupiony do Szpitala Uniwersyteckiego. Będzie to kolejny element profilaktyki nowotworów głowy i szyi.

Szpital otrzyma m.in. wiertarkę laryngologiczną i mikroskop operacyjny.

Prosił o ten sprzęt prof. Golusiński. Te zakupy są związane z realizacją naszego projektu profilaktyki raka głowy i szyi. Jest duża wykrywalność w tej chwili i ten sprzęt jest bardzo potrzebny, szpital o to zabiegał.

Wsparcie sprzętowe zyska także oddział zakaźny i oddział położniczo-ginekologiczny.

Zakupimy dwa kardiomonitory wraz z wyposażeniem, cztery materace przeciwodleżynowe za kwotę 259 tysięcy złotych i to jest na oddział zakaźny, na potrzeby intensywnej terapii. Kupimy również aparat USG dla oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze za kwotę 138 tysięcy 900 złotych.

Oprócz tego zarząd województwa doposaży stacje pogotowia w Gorzowie i Zielonej Górze. Trafią do nich urządzenia do dezynfekcji karetek. Łączna kwota wszystkich zakupów to ponad milion trzysta tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą z funduszy przeznaczonych na organizację Kongresu Kobiet i Kongresu Gospodarczego.