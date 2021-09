Nie będzie prądu w Zielonej Górze. Już dziś zielonogórski oddział Enei wyłączył prąd na kilku ulicach Zielonej Góry, ale także w Świdnicy, Płotach i Nowogrodzie Bobrzańskim.

Gdzie zabraknie prądu?

Poniedziałek, 13 września

Świdnica, ul. Kosynierów 2, działka 1949, Kościuszki 2, Mieszka I-go 2 do 9, 11, działki 2019, 2122, Ogrodowa 1

Zielona Góra ul. Krępa-Piękna, Krępa-Podgórna działki 213/1, 213/2

Wtorek, 14 września

w godz. 8.00-14.00, Leśniów Wielki (gmina Czerwieńsk), działki 223/8, 223/21, 223/22, 223/12, 223/15

w godz. 8.00-10.30, Zielona Góra, ul. Bankowa 2 do 8 (parzyste), Chrobrego 32, Niepodległości 25

w godz. 8.30-15.30, Wilkanowo (gmina Świdnica), ul. Dolina Zielona, Komarnickiej 5 do 13 (nieparzyste), 10 do 24a (parzyste), działki 160/11, 164/5, 174, 175/1, TPSA, Strumykowa 4b do 11

w godz. 9.00-14.00, Wilkanowo (gmina Świdnica), ul. Dolina Zielona, Komarnickiej 5 do 13 (nieparzyste), 10 do 24a (parzyste), działki 160/11, 164/5, 174, 175/1, TPSA, Strumykowa 4b do 11

w godz. 9.30-14.30, Zielona Góra, ul Zacisze 6, 8, 10

Środa, 15 września

w godz. 8.00-14.00, Nowogród Bobrzański, ul. Grabowa 18, 20, Lipowa działki 1666/5, 1668/5, Różana 1, 5 do 8, działka 1663/25

w godz. 8.00-14.00, Płoty (gmina Czerwieńsk), ul. Leśna działki 68/20, 644/1, 644/3, 648/1

w godz. 9.30-13.00, Nowogród Bobrzański, ul. Słoneczna 1, 4, 6, 8, 14, działki 969, 986, Spokojna 9, działki 865/1