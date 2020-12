W minionym tygodniu Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił Narodowy Program Szczepień przeciwko koronawirusowi. Do piątku będzie zbierał deklaracje od placówek, które chcą do niego przystąpić. Pierwszeństwo mają poradnie podstawowej opieki zdrowotnej. Kwestia szczepień budzi jednak wiele wątpliwości i rodzi mnóstwo pytań.

Lubuski oddział NFZ zorganizował dni otwarte dla przedstawicieli placówek medycznych zainteresowanych tym tematem. Na spotkanie może przyjść również ten personel medyczny, który nie udziela świadczeń w ramach NFZ.

Zorganizowaliśmy punkty konsultacyjne – w lubuskim oddziale odbywa się to przy ulicy Podgórnej 9 B. Można przyjść osobiście i porozmawiać z konsultantem ds. szczepień. Jeżeli chodzi o kontakt telefoniczny, jest on również możliwy. Można skontaktować się z koordynatorem pod numerem telefonu 68 328 77 61. Zapraszamy.

Dni otwarte w sprawie Narodowego Programu Szczepień odbywają się dziś (8 grudnia) i jutro (9 grudnia) od 8:00 do 16:00.

Do programu szczepień przeciw koronawirusowi zakwalifikują się te podmioty, które zadeklarują zdolność do wykonania minimum 180 szczepień w tygodniu i pracę co najmniej 5 dni w tygodniu. Za każde szczepienie otrzymają wynagrodzenie.