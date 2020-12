Wojewoda Władysław Dajczak i dyrektor lubuskiego oddziału NFZ, Piotr Bromber wypowiedzieli się na temat dodatków do pensji dla personelu medycznego. Według nowelizacji tzw. ustawy covidowej, prawo do tego świadczenia mają mieć wyłącznie osoby, które zostały skierowane przez wojewodę do walki z epidemią. Przepis skrytykowała m.in. szefowa Lubuskiej Rady Zdrowia i marszałek Elżbieta Polak. – Jestem trochę zasmucony, że pani marszałek próbuje wprowadzać w błąd opinię publiczną – skomentował wojewoda.

Jednocześnie Władysław Dajczak przekonywał, że kadra medyczna otrzyma dodatki do wynagrodzeń bez względu na to, czy pracuje z własnej inicjatywy, czy z nakazu wojewody.

Nie wierzę, że pani marszałek nie miała informacji, nie wiedziała o tym, że wszyscy lekarze i pielęgniarki – cały personel, który pracuje przy pacjentach covidowych – będzie te dodatki miał, a nie tylko lekarze czy cały personel medyczny, który jest kierowany do tych szpitali decyzją wojewody. Przypominał o tym pan premier, przypominał potem minister zdrowia, że takie dodatki zostały wprowadzone od 1 listopada, obowiązują i będą obowiązywały.

Personel medyczny obawia się również o to, czy dodatki do pensji będą wypłacane przez cały okres pandemii. Dyrektor lubuskiego NFZ-u, Piotr Bromber, przywołał polecenie ministra, które reguluje wzrost wynagrodzeń dla medyków. Przypomniał również, że wciąż obowiązują umowy, które fundusz ma podpisane ze szpitalami.

Mamy umowy zawarte na czas nieokreślony, te umowy obowiązują. Obowiązuje polecenie ministra zdrowia, zresztą w niedzielę, w godzinach wieczornych pan minister poprzez jedno z mediów społecznościowych potwierdził tę informację. Jednoznacznie przedstawił temat w tym przekazie. Informacja jest jasna i precyzyjna: dodatki na wzrost wynagrodzeń dla personelu medycznego obowiązują i na czas trwania umów będą obowiązywały.

– Jest to rozwiązanie czasowe, adekwatne do sytuacji epidemicznej, z którą się mierzymy – uzupełnił dyrektor Bromber.