Około 21 milionów złotych więcej otrzymają lubuskie szpitale z Narodowego Funduszu Zdrowia. Te dodatkowe środki to 3% wartości faktur przekazywanych przez placówki medyczne do NFZ. Mogą być wykorzystane na zakup środków ochrony osobistej dla pacjentów i personelu, a także przygotowanie gabinetów i pomieszczeń szpitalnych do wizyt pacjentów w reżimie sanitarnym.

Poprzez dodatkowe finansowanie placówek NFZ chce przywrócić pełny i bezpieczny dostęp do świadczeń medycznych – nie tylko w szpitalach, ale również poradniach specjalistycznych i punktach podstawowej opieki zdrowotnej.

To finansowanie jest związane z koniecznością utrzymywania stanu gotowości do udzielania świadczeń w podwyższonym reżimie sanitarnym. Ma zapewnić przede wszystkim możliwość organizacji procesu leczenia w sposób bezpieczny zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego.

Ta forma „odmrażania” systemu ochrony zdrowia ma działać do czasu, aż nie zostaną zniesione obostrzenia z powodu koronawirusa. Koszt dodatkowych świadczeń dla placówek medycznych jest szacowany w skali kraju na około 180 milionów złotych miesięcznie.