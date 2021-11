Oddział Intensywnej Opieki Medycznej na pewno powstanie w naszym mieście! Takie informacje przekazał nam wczoraj prezes Szpitala Uniwersyteckiego dr. Marek Działoszyński.

O tym, że inwestycja jest potrzebna mówiliśmy wielokrotnie. Znalazły się na nią pieniądze, ale budowa oddziału nie mogła się rozpocząć. Przedłużała się bowiem procedura przetargowa.

– Prace mogą się już zacząć – mówił Działoszyński.

Mogę powiedzieć, że już został wyłoniony wykonawca. Były protesty, bo były odwołania do RIO., Wykonawca będzie wchodził na budowę. A nowy OIOM to zwiększenie łóżek. Wartość inwestycji to ponad 26 milionów złotych. Skorzysta na tym również okulistyka, bo w nadbudowie będzie tam umieszczona z nowym blokiem operacyjnym.