Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej kontynuuje projekt „Kawiarenka” , który wpisuje się w szersze praktyczne działania na rzecz ekologii integralnej w trosce o ochronę środowiska. W letnie miesiące odbywały się warsztaty, a teraz w “Kawiarence naprawczej” tworzy się, reperuje i daje drugie życie.

Bardzo ciężko jest wyciągnąć ludzi z bezdomności lub z innego kryzysu. Taka osoba musi przede wszystkim chcieć się z tego wydostać i to chcieć może znaleźć właśnie w kawiarence. -Kawiarenka ma być miejscem ucieleśnienia słowa chce – mówi ks. Stanisław Podfigórny.

Istotą tego miejsca jest to żeby rzeczy, które można naprawiać, a nie wyrzucać. Docięcie deski, frezowanie czy inne stolarskie czynności będzie można tu wykonać bezpłatnie i pod okiem naszych wyszkolonych podopiecznych

Caritas tworzy te warunki do rozwijania pasji, a pan Jerzy rozwija tu swoją do drewna. W stolarni spędził już większość swojego życia i ostatnio zajmował się konstruowaniem m.in. skrzyni na statki. Teraz planuje wykorzystać czas na tworzenie skrzynek na skarby w “Kawiarence”. – Taki gadżet dla dzieci na chowanie swoich skarbów czy skarbonki na zaskórniaki to będzie coś praktycznego i ładnego – swoim pomysłem pochwalił się pan Jerzy.

Mam troszeczkę doświadczenia na stolarce i budowałem rzeczy popularne i myślę, że za zgodą kierownica będziemy ich produkować więcej. Ja z doświadczenia wiem, że praca w drewnie jest terapeutyczna. Mnie nauczyła cierpliwości

Pan Jerzy w ośrodku jest od miesiąca i wpisuje się w ideę Caritasu podejmujące działania, które mają doprowadzić do usamodzielnienia się podopiecznych. – To jest kierunek jaki chcemy nadać mieszkańcom i potrzebującym – mówi Roman Romanowski kierownik Ośrodka Aktywizującego dla Bezdomnych Mężczyzn.

Kawiarenka to warsztat stolarski, piec chlebowy i wędzarnia. Mamy zamiar kontynuować pomoc różnym osobom z różnych środowisk, w różnych pracach, przedsięwzięciach czy kłopotach. Sami wychodziliśmy z działaniami charytatywnymi i wolontariatem. Dzisiaj chcemy zachęcić do odwiedzenia nas

Kawiarenka naprawcza ma być miejscem terapii i kreatywności. Ma też pełnić rolę warsztatu bo można tu naprawić to i owo. Żeby nie wyrzucać. Ma to też pokazać, że da się naprawić złamane życie. A jeśli w domu brakuje narzędzi czy przestrzeni tu będzie można naprawić lub stworzyć bezpłatnie. Wystarczy umówić się, a najlepiej zadzwonić do schroniska Caritas pod numer 533 329 677.