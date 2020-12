Dziś mijają dwa tygodnia od momentu, gdy zaczął działać szpital tymczasowy dedykowany pacjentom z CIVID-19. Już wczoraj prezes Szpitala Uniwersyteckiego Marek Działoszyński informował o tym, ze w tej placówce obecnie przebywa ok. 40 pacjentów.

Poza tym na opiece medycznej jest 14 pacjentów na respiratorach, a 26 na oddziale obserwacyjno-zakażnym. Największy problem? – Wciąż bez zmian. Personel medyczny – uważa Marek Działoszyński:

Największe problemy z personelem. Dlatego, ze w większości do obsługi tymczasowego przeznaczyliśmy personel z naszego szpitala. Co gorsza, kilku lekarzy i pielęgniarek zostało zakażonych COVID-19. Ciągle postulujemy do Urzędu Wojewódzkiego o wsparcie.