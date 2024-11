Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze połączy się ze szpitalem w Sulechowie? Wszystko na to wskazuje. Dziś zarządcy obu lecznic podpisali list intencyjny, że taką współpracę będą chcieli nawiązać.

Samorządowcy od kilku lat mówią już o konsolidacji. Katalizatorem do formalizacji tej woli jest planowana przez polski rząd reforma szpitalnictwa. Ta zakłada poprawienie dostępu oraz jakości usług medycznych, między innymi poprzez łączenie szpitali. Mówi Sebastian Ciemnoczołowski, wicemarszałek województwa lubuskiego.

Liczymy na to, że ta optymalizacja nie tylko poprawi kondycję sulechowskiego szpitala, ale wpłynie też pozytywnie na jakość usług. Liczymy też, że pójdą za tym inwestycje, po to, żeby jednostka w Sulechowie mogła się dalej rozwijać. Jak wiemy, sytuacja szpitali powiatowych jest trudna w całym kraju.

W najbliższy piątek odbędzie się nadzwyczajna sesja rady powiatu, na której sulechowski szpital zostanie przekształcony w spółkę akcyjną. To umożliwi ewentualne połączenie. A te ma nieść za sobą dodatkowe pieniądze. Mówi Tadeusz Pająk, starosta zielonogórski.

Jeżeli nastąpi połączenie, to i Szpital Uniwersytecki i szpital sulechowski dostaną bonus. My chcemy z tego skończyć rehabilitację.

Wstępna data planowanego połączenia to 30 czerwca 2025 roku. Ta jednak może ulec zmianie. – Myślę, że to jest duża szansa dla naszego szpitala – przekonuje Marzena Sarnecka, zastępca dyrektora SPZOZ w Sulechowie.

Myślimy o tym już od jakiegoś czasu. Uspokajamy pacjentów i pracowników. To jest przyszłość szpitala. Wyprzedzamy to, co się dzieje z reformą służby zdrowia. Idziemy krok do przodu.