ZUS przypomina – cały czas można składać wnioski o 800 plus. Część rodziców i opiekunów nadal tego nie zrobiła. Chodzi o nowy okres rozliczeniowy. A warto pamiętać, że jeśli taki wniosek zostanie złożony jeszcze w czerwcu, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci świadczenie z wyrównaniem od tego miesiąca.

Mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w naszym regionie.

Spóźnienie się nawet o jeden dzień sprawi, że pieniądze za czerwiec przepadną. Nowy okres rozliczeniowy w programie 800 plus rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2025 r. Rodzice, którzy chcą otrzymywać świadczenie, powinni złożyć wniosek. Najlepiej zrobić to do 30 czerwca. Jeśli wniosek wpłynie później, nie otrzymają już wyrównania za ten miesiąc. Prawo do świadczenia będzie przysługiwało od momentu złożenia dokumentów.

Czyli wniosek złożony w lipcu będzie oznaczał wypłatę świadczenia od lipca – dodaje Muchowska.

Jeśli rodzic bądź opiekun dziecka nie jest pewny, czy złożył wniosek może to sprawdzić logując się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Można tam upewnić się czy dokumenty wpłynęły bez względu na to, w jaki sposób zostały złożone, tzn. czy były wysyłane przez PUE, bankowość elektroniczną, Emp@tię czy aplikację mobilną mZUS. W zakładce “Rodzina 800+” w oknie “Szczegóły Twoich wniosków’’ można sprawdzić nie tylko czy wniosek wpłynął, ale także na jakim etapie obsługi jest.

Jeśli klient, który nie miał dotychczas konta na PUE ZUS złożył wniosek o świadczenie wychowawcze przez bankowość elektroniczną bądź za pośrednictwem portalu Emp@tia, to konto na PUE zostało mu założone automatycznie. Dane do logowania na to konto otrzyma na adres mailowy wskazany we wniosku o świadczenie wychowawcze.