Trwają nabory do zielonogórskich szkół i przedszkoli. Mimo trwającej pandemii koronawirusa organizacyjnie wszystko idzie zgodnie z planem.

Takie zapewnienie usłyszeliśmy dziś od Jarosława Skorulskiego, szefa zielonogórskiej oświaty:

Elementy, które trzeba wykonać przy naborze, są w systemie komputerowym. Oczywiście można pójść do szkól czy przedszkoli i otrzymać taki druk. Ale lepiej w domu i komplet dokumentów zanieść do szkoły lub przedszkola. Możemy aplikować do trzech jednostek.