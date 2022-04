Wadim Tyszkiewicz, Janusz Jasiński, Elżbieta Polak, czy może zielonogórski radny Marcin Pabierowski? Kogo wystawi Platforma Obywatelska w wyborach prezydenckich w 2023 roku? Takie pytanie postawiliśmy szefowi lubuskich struktur partii Waldemarowi Sługockiemu.

Nasz rozmówca w rozmowie z Radiem Index stwierdził, że PO ma kilku kandydatów, ale ostateczne decyzje odnośnie personaliów jeszcze nie zapadły.

Wadim Tyszkiewicz, Janusz Jasiński, to są ludzie spoza PO, ale są jeszcze Elżbieta Polak, Marcin Pabierowski, moja skromna osoba – na stole leży dużo kandydatur, będziemy rozmawiać, niczego nie wykluczam.

Sługockiego zapytaliśmy również o to, kiedy partia podejmie decyzje i przedstawi swojego kandydata.

Nikt żadnej deklaracji i chęci nie wyrażał, bo to nie jest ten etap. Rzetelna praca, zauważanie problemów zwykłych ludzi – to już jest kampania, my nie przygotowujmy specjalnej kampanii, ona trwa każdego dnia.