– Mam nadzieję, że to będzie tłusty czwartek dla naszego regionu – w taki sposób marszałek Elżbieta Polak ogłosiła początek konsultacji ws. wykorzystania unijnych funduszy w nowej perspektywie finansowej. Przedstawiła też, na co województwo przeznaczyło poprzednią pulę środków.

W latach 2014-2020 samorząd zainwestował 6,5 miliarda złotych w ramach regionalnych programów operacyjnych.

W zakresie poprawy dostępności transportowej i teleinformatycznej to 656 kilometrów nowych i zmodernizowanych dróg, 9 obwodnic, to trasa S3 za prawie 4 miliardy złotych. W regionie lubuskim wciąż podkreśla się niską innowacyjność, ale innowacyjność nie może być wysoka, skoro nasza stolica – Zielona Góra – nie ma ani jednego parku naukowo-technologicznego. To samorząd województwa zainwestował w siedem parków naukowo-technologicznych, a teraz po wielkich perturbacjach udaje nam się budować Park Technologii Kosmicznych.