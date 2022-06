Miejski Zakład Komunikacji zmienia rozkład jazdy. Od 27 czerwca do 31 sierpnia w związku z wakacyjną przerwą w nauce autobusy wszystkich linii w dni robocze będą kursowały według rozkładów jazdy na ferie i wakacje.

W soboty w godzinach od 9.00 do 15.00 zmniejszy się ilość kursów autobusów wszystkich

linii. Linie priorytetowe zamiast co 20 minut będą odjeżdżały co 30 minut, natomiast linie podstawowe zamiast co 40 minut będą odjeżdżały co 60 minut).

Ponadto linia nr 12 zostanie połączona z linią nr 29 i będzie funkcjonowała na trasie: Lechitów –Zajezdnia Chemiczna.