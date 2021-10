Miejski Zakład Komunikacji informuje o zmianach przy okazji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych.

Do obsługi linii numerów: “0”, “10” i “80” zostaną skierowane autobusy przegubowe. Autobusy mają kursować z i na cmentarz co 15-20 minut począwszy od najbliższej soboty. Z kolei 1 listopada od 12 do 18 korzystanie z większości linii autobusowych będzie bezpłatne.

Szczegóły:

Sobota, 30 października

Do obsługi linii nr 0 , 10 i 80 zostają skierowane autobusy przegubowe,

Ponadto uruchomione zostają następujące linie specjalne:

C1 Zawadzkiego „Zośki” – Ptasia – Wyszyńskiego – Łużycka – Długa – al. Konstytucji 3 Maja – Wrocławska co 15-20 min C3 Os. Śląskie – Os. Pomorskie – Szosa Kisielińska – Podgórna – Lwowska – Wrocławska co 60 min

Niedziela, 31 października

Do obsługi linii nr 0 , 10 i 80 zostają skierowane autobusy przegubowe,

Ponadto uruchomione zostają następujące linie specjalne:

C1 Zawadzkiego „Zośki” – Ptasia – Wyszyńskiego – Łużycka – Długa – al. Konstytucji 3 Maja – Wrocławska co 20 min C3 Os. Śląskie – Os. Pomorskie – Szosa Kisielińska – Podgórna – Lwowska – Wrocławska co 60 min

Poniedziałek, 1 listopada

Uruchomione zostają następujące linie specjalne:

C1 Zawadzkiego „Zośki” – Ptasia – Wyszyńskiego – Łużycka – Długa – al. Konstytucji 3 Maja – Wrocławska co 10 min C2 Os. Czarkowo – Łężyca Odrzańska – Batorego – Kupiecka – Bohaterów Westerplatte – Dworzec Główny – Staszica – Waryńskiego – Lwowska – Wrocławska co 20 min C3 Os. Śląskie – Os. Pomorskie – Szosa Kisielińska – Podgórna – Lwowska – Wrocławska co 30 min C4 Os. Leśne – Wyczółkowskiego – Prosta – Zacisze – al. Wojska Polskiego – Dąbrówki – Długa – al. Konstytucji 3 Maja – Wrocławska co 30 min C5 Jędrzychów – Jędrzychowska – Kożuchowska – Sienkiewicza – Wrocławska co 60 min C6 Dworzec Główny – Bohaterów Westerplatte – al. Wojska Polskiego – Wyszyńskiego – Botaniczna – Nowojędrzychowska – Funka – Jędrzychowska – Jędrzychów co 20-40 min C7 Wrocławska – pl. Piłsudskiego – Chrobrego – Dworzec Główny – Staszica – Sulechowska – Ruczajowa – Os. Zdrojowe – Mechaników – Trasa Północna – Sulechowska – Staszica – Dworzec Główny – Chrobrego – pl. Piłsudskiego – Wrocławska co 30 min

Autobusy linii nr 0 będą kursowały wg specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością kursów co 20 minut

Autobusy linii nr 80 będą kursowały wg specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością kursów co 10 minut

Na odcinku od przystanku „Centrum" do ulicy Wrocławskiej w obu kierunkach autobusy linii 0, 80 oraz C2 w godz. 8:00 – 18:00 będą kursowały na przemian

co 5 minut,

Rozkłady jazdy linii C6 i 44 są ze sobą wzajemnie skoordynowane w taki sposób, że z przystanków Dworzec Główny i Centrum, a także w kierunku powrotnym z cmentarza w Jędrzychowie odjazdy realizowane są na przemian co 20 minut.

UWAGA: W dniu 1 listopada w godzinach między 12.00 a 18.00 pasażerowie udający się na cmentarze i w drodze powrotnej autobusami linii 0, 10, 30, 44, 80, C1, C2, C3, C4, C5, C6 oraz C7 mają prawo do bezpłatnego przejazdu.