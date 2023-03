Pomysł zrodził się około sześciu lat temu przy okazji prezentacji obrazów Olgi Boznańskiej. Portret z dziewczynką należy do zbiorów naszego muzeum, a już w kwietniu pojawi się wystawa około trzydziestu pięciu prac oraz elementy z pracowni artystki.

Poszukiwane są dziewczynki w wieku od 8 do 12 lat, które będą podobne do bohaterki namalowanej przez Olgę Boznańską.

Muzeum Ziemi Lubuskiej na zgłoszenia czeka do 7 kwietnia. Następnie zbierze się jury, które wyłoni dziewczynki najbardziej podobne do bohaterki portretu. Jak będzie wyglądał casting?

Podczas tych umówionych godzin dziewczynki, które będą przychodzić do nas do muzeum zostaną przebrane w sukienkę, która została uszyta na wzór sukienki z obrazu. Dostaną też słoneczniki do dyspozycji. Robimy profesjonalną sesje fotograficzną w przestrzeni muzeum. Te fotografię posłużą do wybrania najbardziej podobnych dziewczynek.