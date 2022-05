Trwa XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Jak już Was wcześniej informowaliśmy – przy okazji tego wydarzenia dużo dzieje się także w Zielonej Górze. Mowa między innymi o tradycyjnym kiermaszu oraz warsztatach. Ale i to nie wszystko.

Bo jak na Tydzień Bibliotek przystało – obowiązkowym punktem projektu są też spotkania autorskie. Niektóre z tych zielonogórskich odkrywają mroczną stronę naszego miasta. Mówi Magdalena Faron z Mediateki “Góra Mediów”.

Zielona Góra zwykle kojarzy się z tym, że jest miastem młodym, zielonym i uniwersyteckim. No i jeszcze Winobranie to nasz symbol. A my postanowiłyśmy pokazać bardziej mroczną i czarną stronę naszego miasta. Czyli rozmawiamy o kryminałach.