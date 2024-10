Fundacja Drobne Gesty po raz pierwszy dla uczniów zielonogórskich szkół zorganizowała debatę „Transplantacja- Szansą Na Życie. W spotkaniu wzięli udział eksperci z dziedziny transplantologii, psychologii oraz prawa.

Celem debaty były działania edukacyjne oraz profilaktyczne w zakresie wiedzy na temat transplantacji wśród młodych ludzi. Daria Brylla z Fundacji Drobne Gesty podsumowała wydarzenie.

Myślę, że to spotkanie dało bardzo dużo młodym ludziom. Otrzymali ogromną wiedzę od profesjonalistów, rozwiało także wiele wątpliwości, wytłumaczyło kwestie sporne i utwierdziło w przekonaniu, że transplantacja, to jest dobra decyzja.

Organizatorzy już planują kolejne eventy o podobnym charakterze. Uczniowie zielonogórskich szkół nie kryją zadowolenia z przebiegu debaty. Wiedza jaką otrzymali przyda się w życiu. Choć według nich jeszcze w kwestii transplantacji w naszym kraju jest dużo do zrobienia

Uważam, że czasem pojawia się myślenie: wyciągamy nerkę i przenosimy narząd do innej osoby i na tym się to kończy. W tym jest problem. Trzeba rozmawiać, że nie jest to takie proste, że sama transplantacja i to co jest z nią związane jest procesem trudnym.