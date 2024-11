Inwestycje transportowe i komunikacyjne to priorytet samorządu województwa w nadchodzącym roku. W przyszłorocznym projekcie budżetu znalazło się m.in. 140 mln zł na samą umowę z Polregio.

Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa liczy, że współpraca z Polregio ulegnie poprawie. Ponadto w samorządzie myślą też o usamodzielnieniu się komunikacyjnym.

Niektórzy mogą powiedzieć: “kurczę pociągi nie jeżdżą, a wy ciągle planujecie”. Planujemy, bo nie ma innej drogi. Inna droga to dywersyfikacja przejazdów i współpraca m.in. z Kolejami Dolnośląskimi. Samorządowa spółka kolejowa to też kierunek, którym będzie próbowali iść i go realizować. Będą na to określone pieniądze.