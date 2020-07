Idea foodsharingu, czyli dzielenia się jedzeniem, zdobywa coraz większą popularność w Lubuskiem. Od kilku lat działa jadłodzielnia w Zielonej Górze, podobne punkty mamy również w Wawrowie k. Gorzowa Wielkopolskiego i Słubicach. Do miejsc, w których nie marnuje się żywności, dołączył teraz Kosierz w gminie Dąbie.

Ta inicjatywa nie wynika jednak z inspiracji większymi miejscowościami, ale z tego, jakie potrzeby zgłaszają mieszkańcy. Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu zwrócił się z prośbą o pomoc mężczyzna w trudnej sytuacji życiowej.

Pan nie łapie się na żadną pomoc. Jeżeli chodzi o dochód, przekracza limit, przy którym można było przyznać jemu jakiekolwiek wsparcie z Ośrodka Pomocy Społecznej. Ten pan miał w sobie na tyle odwagi, że przyszedł do nas, poprosił o pomoc, mówił, że jest głodny, że potrzebuje chleba. Pomagaliśmy temu panu przez kilka miesięcy, robiąc zakupy i przynosząc je do domu, bo pan jest osobą niepełnosprawną. Ale pomyśleliśmy, że musimy to jakoś unormować, żeby osoby, które nie mają w sobie tyle odwagi co ten pan, też mogły skorzystać z takiej pomocy.