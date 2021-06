W Zielonej Górze spodziewać się można upałów. Ta wiadomość ucieszy zatem wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Magistrat zamontował dwie kurtyny wodne. Pozwolą one choć na chwilę się schłodzić. Dodajmy, że woda dostarczana do kurtyn pochodzi bezpośrednio z sieci wodociągowej i jest zdatna do picia.

źródło: wiadomoscizg.pl