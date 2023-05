Masz dług z tytułu składek – to dobry moment na jego uregulowanie. Zielonogórski Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na spotkanie z doradcą do spraw ulg i umorzeń. Będzie ono okazją do dowiedzenia się, jak w najkorzystniejszy sposób pozbyć się wszelkiego rodzaju zaległości.

Spotkanie odbędzie we wtorek 30 maja pomiędzy godziną 9 a 13. Mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w Lubuskiem.

Doradca przeanalizuje na miejscu informacje, zaproponuje formę spłaty i pomoże wypełnić dokumentację do wniosku o ulgę. Z indywidualnej pomocy mogą skorzystać nie tylko klienci, którzy mają problemy finansowe. O poradę można poprosić też, gdy pojawią się trudności z opłaceniem bieżących składek. Można wówczas wystąpić o odroczenie terminu płatności składek. Niektórzy potrzebują takiej pomocy tylko w jednym miesiącu, inni dłużej.

Dodajmy, że spotkanie z doradcą ZUS będzie bezpłatne.