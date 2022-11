Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a co za tym idzie – wielu zielonogórzan rozpocznie poszukiwania wymarzonej choinki. Część osób zdecyduje się na drzewko żywe, prosto z lasu. I to w znaczeniu dosłownym – bo wciąż nie brakuje osób, które myślą, że choinkę bożonarodzeniową można w lesie po prostu ściąć i zabrać do domu.

Razem z Pawłem Wcisło z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przypominamy, że jest to prawnie zakazane i zamiast drzewka możemy wrócić do domu z mandatem.

Traktowane jest to jak nielegalny wyrąb i kradzież z lasu. Zachęcamy zatem do legalnego nabycia choinek w punktach sprzedaży. Jest tam ich tyle, że dla każdego wystarczy.

Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o ścinanie w lesie gałązek drzewek iglastych do świątecznych stroików i wieńców.

Można sobie pomyśleć – co znaczy tych 5 gałązek. Ale jeśli stałoby się to normą, to mieliśmy ogromne straty w przyrodzie.

A więcej na temat tego co wolno w lesie robić, a co bezwzględnie nie znajdziecie w ostatniej odsłonie naszego programu „Na służbie”. Audycja w każdy wtorek o godzinie 11.15