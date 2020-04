– Świat się naprawdę zatrzymał i nagle wszystko to, co było zwyczajną codziennością, stało się zakazane – tak zaczyna swoje życzenia do mieszkańców regionu Elżbieta Polak.

Lubuska marszałek przy okazji życzeń apelowała o pozostanie w domach, w jak najmniejszym gronie. – Dla nas wszystkich to wielki czas próby, ale mocno wierzę, że wygramy. Nasza solidarność i wspólna troska o zdrowie i życie najbliższych zatrzyma w końcu pandemię.