– To zadanie zarządu województwa, a nie prezydenta Zielonej Góry – tak mówiła dziś m.in. o budowie Obwodnicy Zachodniej Elżbieta Polak. Zarząd ustami lubuskiej marszałek mówił, że ta inwestycja nie należy do kompetencji samorządu, tylko do urzędu marszałkowskiego.

Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu prezydent miasta, wspólnie m.in. z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości zorganizował konferencję prasową. Podczas spotkania z dziennikarzami poinformowano o kwocie 358 mln zł rządowych i unijnych środków zabezpieczonych na budowę Obwodnicy Zachodniej, mostu na Odrze i drogi z Sulechowa do Pomorska. – My tym zadaniem zajmujemy się od 2018 roku – mówiła dziś Elżbieta Polak.

To jest również zadanie zarządu województwa lubuskiego, a nie prezydenta Zielonej Góry. Jestem bardzo zdziwiona, że prezydent Janusz Kubicki organizuje konferencję, na której ogłasza, że dostał 358 mln zł. Wypada pogratulować i życzyć powodzenia w realizacji tej inwestycji.

Zdaniem lubuskiej marszałek prezydent wprowadza w błąd opinię publiczną.

Bo nie jest beneficjentem tych środków. To zarząd prowadzi w tej chwili rozmowy i negocjacje w zakresie przyjęcia kontraktu programowego. Byliśmy kolejny raz z marszałkiem Jabłońskim na rozmowach z ministrem Budą. Te negocjacje nie są jeszcze zakończone. W ich ramach chodzi o sfinansowanie m.in. tego zadania.

Na konferencji „oberwało” się także wojewodzie lubuskiemu. Władysława Dajczaka krytykował poseł Waldemar Sługocki. Poseł Platformy Obywatelskiej uważa, że przedstawiciel rządu w województwie powinien bardziej zabiegać o pieniądze rządowe dla regionu.