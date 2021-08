Jak już informowaliśmy – trwa składanie projektów do rządowego programu “Polski Ład”. Jego celem jest zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego. I jak mówią członkowie zarządu województwa lubuskiego – to właśnie samorządy poniosą koszt realizacji rządowego programu.

Według wyliczeń w najbliższej dekadzie samorządy stracą dochody w wysokości 132 miliardów złotych. Mówi Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego.

Najbardziej ucierpią gminy, bo mają największe udziały w podatku dochodowym. Nasze – wojewódzkie dochody z PIT to obecnie 1,6 proc., więc za dużo nie stracimy. Ale my już tracimy, ponieważ na zadania, które są zlecone, które samorząd województwa realizuje chociażby w zakresie oświaty, przewozów kolejowych też nasze dochody są daleko niedoszacowane – są na tym samym poziomie od 10 lat.

Uszczuplanie samorządowych dochodów odbywa się między innymi poprzez dopłaty do subwencji oświatowej. Koszty przy realizacji “Polskiego Ładu” poniosą także przedsiębiorcy.

I to przede wszystkim na samozatrudnieniu i wysokospecjalistyczna kadra. Jak widać ten program ten jest adresowany przede wszystkim do zwolenników rządu, ponieważ zakłada zwolnienie od podatku z 8 tys. zł do 30 tys. złotych. Zakłada również likwidacje PIT-u dla wszystkich, którzy zarabiają najniższą płacę i zmianę w naliczaniu składki zdrowotnej.