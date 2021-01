– Nie znam żadnych prac związanych ze zmianą podległości szpitali. Rozmawiam przecież z parlamentarzystami i nie słyszałem o takich pracach – mówił na naszej antenie wojewoda lubuski Władysław Dajczak, w odpowiedzi do słów opozycji, która podnosi alarm w sprawie upaństwowienia szpitali.

Urząd marszałkowski odniósł się natomiast do słów wojewody lubuskiego na naszej antenie i przesłał wypowiedź marszałek Elżbiety Polak. Oto jego treść:

W cieniu pandemii, rząd szykuje rewolucję w systemie ochrony zdrowia. Minister Zdrowia nie ukrywa, że ma to być upaństwowienie szpitali. 23 grudnia 2020 r. podpisał zarządzenie w tej sprawie, które zapowiada restrukturyzację, konsolidację, przejęcie własności, centralny nadzór, powołanie spec korpusu menedżerskiego…Do końca lutego mają być gotowe założenia, a do końca maja ustawa. I jednocześnie w budżecie na 2021 r. obcina finansowanie psychiatrii o 115 mln zł, ratownictwa medycznego o 120 mln zł, programów lekowych o 365 mln zł, leków o 577 mln zł, chemioterapii o 200 mln zł.

W zespole, który szykuje reformę nie ma przedstawicieli samorządów, w budżecie państwa na ochronę zdrowia rząd planuje 5,3% PKB, dla porównania u naszych sąsiadów w Niemczech nakłady na ochronę zdrowia stanowią 11% PKB. W czasie pandemii powinniśmy zwiększyć odporność systemu ochrony zdrowia, mamy potężne narzędzie Europejski Program Odbudowy, przekazać kompetencje i środki samorządom, które sprawdziły się nie tylko w czasie pandemii.

To kolejny cios w samorządy, wcześniej odebrano nam WFOŚiGW, Melioracje, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, teraz ochronę zdrowia.

W Lubuskiem, tylko w ostatniej dekadzie zainwestowaliśmy 650 mln zł, wybudowaliśmy Radioterapię i Bazę Pogotowia Lotniczego w Gorzowie Wlkp., Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze, Centrum Pulmonologii w Torzymiu, robimy termomodernizację, nowoczesne sale operacyjne-hybrydowe, oddziały intensywnej terapii i SOR-y, kupiliśmy rezonanse, tomografy, PET, wczoraj robota Da Vinci. Majątek naszych szpitali to setki milionów złotych. Samorząd Lubuski oraz samorządy powiatowe w naszym regionie spłacają i będą jeszcze przez wiele lat spłacać kredyty zaciągnięte na te inwestycje i oddłużanie szpitali.

100 mld zł rocznie do ręcznego sterownia przez centralny system nakazowo – rozdzielczy, kilkaset szpitali, tysiące zatrudnionych, milionowe inwestycje i zakupy, to ogromne pole do nadużyć, to powrót do PRL.

Poniżej przywołujemy jeszcze raz news z wypowiedzią wojewody lubuskiego.