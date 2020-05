Trwa gorący polityczny spór o to, kto pomaga i jak bardzo Lubuszanom w walce z pandemią koronawirusa. Znów zaiskrzyło na linii wojewoda Władysław Dajczak – marszałek Elżbieta Polak.

Chodzi o pomoc, a dokładnie o stopień tej pomocy. Ale po kolei. Dziś wojewoda lubuski Władysław Dajczak był gościem “Rozmowy na 96 FM” – Pani marszałek działa propagandowo i mija się z prawdą – to słowa wojewody. Dajczak stwierdził, że to rząd, a nie samorząd odpowiada za sytuację kryzysową w walce z pandemią

A co na to Elżbieta Polak? Podczas konferencji prasowej marszałek stwierdziła, że to samorząd w znacznie większym stopniu wspiera Lubuszan w walce z pandemią.

My wyręczamy rząd, nieprawdę mówi Pan wojewoda, który twierdzi, ze uratował region. Przekazaliśmy na sprzęt ratujący życie 45 milionów złotych. Dotacja z rządu to 5,5 miliona. Widać jaka jest dysproporcja.

Marszałek stwierdziła, że samorząd bardzo mocno inwestuje w lubuski system służby zdrowia:

Szpitale są przygotowane. Skierowaliśmy dodatkowo 50 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego na zakup sprzętu. Jest on wykorzystywany na bieżąco.

Do tej sprawy będziemy także wracać. Stanowisko wojewody znajdziecie tutaj: