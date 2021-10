– Bardzo poważnie podchodzę do wniosku o odwołanie – komentuje Elżbieta Polak. Odwołania marszałek województwa lubuskiego chcą wojewódzcy radni Prawa i Sprawiedliwości. Złożyli już w tej sprawie wniosek, który ma być w programie obrad podczas kolejnej sesji.

Z politycznego punktu widzenia marszałek może spać spokojnie, gdyż koalicja ma zdecydowana większość. Elżbieta Polak w rozmowie z Radiem Index stwierdziła, że do tej sprawy podchodzi bardzo poważnie:

Ja traktuję wniosek bardzo poważnie. Przygotowałem odpowiedź merytoryczną z pełnym uzasadnieniem co do wszystkich zarzutów. Są one nietrafione. Można znaleźć błędy, ale nie zostały one odkryte. Sprawa obwodnicy zachodniej toczy się, nie ma projektu, dokumentacji, nie ma jej w rządowym programie obwodnic, a za to się obwinia marszałka województwa.