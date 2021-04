“Marszałek nie dba o bezpieczeństwo rowerzystów?” – billboard z takim pytaniem pojawił się przy rondzie 11 listopada umiejscowionym tuż przy Urzędzie Miasta i Urzędzie Marszałkowskim.

Dziś w tej sprawie przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej zorganizowali briefing prasowy. Marszałek Elżbieta Polak wystąpiła z zapytaniem do prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego o ujawnienie danych właściciela billboardu.

Ten billboard stawia w złym świetle marszałka, ale i całe województwo. Szkodzi naszemu wizerunkowi. Treści to perfidne kłamstwo podważające zaufanie do marszałka i do województwa lubuskiego.