– Nie zgadzamy się na podwyżki – mówił dziś Marcin Pabierowski. Radny Koalicji Obywatelskiej był gościem „Rozmowy na 96 FM”.

Radnego pytaliśmy o wczorajszą sesję i podwyżki, które przeszły głosami Zielonej Razem i PIS. Przeciwni byli radni KO. Chodzi o podwyżki związane z wywozem śmieci, podatkiem od nieruchomości i reklamami na pasach drogowych. – Jesteśmy przeciwni – mówił Pabierowski:

Generalnie ten pakiet wczorajszej sesji podwyżek to czarny dzień dla podatników i mieszkańców. Byliśmy przeciwni z uwagi na to, ze są to znaczne podwyżki od 18 do 40 procent dla firm. Działania prowadzone przez ZGK i kwestia zagospodarowania odpadami nie jest optymalna. Powinno to lepiej wyglądać.