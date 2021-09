Statisticus – tak nazywa się kolejny bachusik, który tym razem stanął przed siedzibą Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Dziś odbyło się jego odsłonięcie. Ma symbolizować i przypominać mieszkańcom o obowiązkowym spisie powszechnym, który powoli dobiega końca. Pomysłodawca umiejscawiania bachusików w naszym mieście, historyk i publicysta Tomasz Czyżniewski ma nadzieję, że „bachusikowa historia” może jeszcze długo potrwać.

To jest 58 bachusik. Część ludzi ma problem z liczeniem. Czasami jako jednego bachusika liczymy całą grupę rzeźb winiarskich. Dziesięć lat już i mam nadzieje, że bachusiki będą przybywać i to się nie skończy.

Wiceprezydent Zielonej Góry Dariusz Lesicki jest zdania, że Zielona Góra jest kojarzona z bachusikami coraz częściej.

Jest to kolejna atrakcja turystyczna. Zielona Góra ma bachusiki i mam nadzieję, ze będą one rosły. To element upiększania krajobrazu naszego miasta.