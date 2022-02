Rusza trzecia edycja programu nawadniania boisk piłkarskich w Lubuskiem. Poprzednie dwie edycje cieszyły się sporym zainteresowaniem.

O tym, kto może się ubiegać o dofinansowanie mówi Arkadiusz Dąbrowski, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Beneficjentem może być jednostka samorządu terytorialnego, która jest właścicielem terenu, na którym znajdują się boiska. To są różne projekty. Niektórzy mają gotowy system nawadniania i biją studnię, żeby odciążyć sieć wodociągową. Inni projektują to od A do Z. Spektrum działania jest szerokie. Beneficjent składa koncepcję nawadniania boiska.