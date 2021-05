Tradycyjnie już, wraz z majem, rozpoczęły się I Komunie Święte. Podobnie jak rok temu, uroczystości te, odbywają się zgodnie z pandemicznymi obostrzeniami. Mimo to nadal jest uroczyście.

Po pierwsze – dzieci przystępujące do sakramentu I Komunii Świętej podzielone są na niewielkie grupy. Po drugie – może im towarzyszyć zdecydowanie mniej gości niż w latach ubiegłych. Liczba osób, które mogą przybywać podczas uroczystości w danym kościele, zależy od jego metrażu. Od 4 maja będzie to jedna osoba na 15 metrach kwadratowych. Czasem oznacza to, że razem z dziećmi do kościoła wejdą tylko rodzice.

W związku z tym, w zależności od parafii, jakim dysponuje kościołem, proboszcz poinformuje jakie to są ilości. I takie grupy mogą brać udział w I Komunii Świętej. Kościoły mamy różne. Od bardzo małych, w niewielkich miejscowościach, na wsiach, do bardzo dużych – na przykład Ducha Świętego w Zielonej Górze. Te liczby znacznie się różnią. Ale pewne jest to, że w uroczystości nie mogą wziąć udziału wszystkie osoby, które chcą. Nie można zapraszać dużych grup gości.

Limity w liczbie gości to nie wszystko. Nadal obowiązuje też dystans społeczny. W kościelnych ławkach powinny być wyznaczone miejsca dla wiernych i to nie tylko podczas uroczystości przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej. Należy pamiętać także o maseczkach.

Na przyjęcie samej komunii maseczki ściągamy. Natomiast wszystkie osoby, które są w kościele, a nie mają przeciwskazań medycznych, żeby używały osłon ust i nosa, powinny mieć maseczkę na twarzy, zgodnie z obowiązującymi normami.

Dodajmy, że uroczystości komunijne organizowane w pierwszej połowie maja, mogą mieć wyłącznie charakter sakralny. Dopiero po 15 maja możliwa jest organizacja imprez okolicznościowych. Wyłącznie jednak na świeżym powietrzu i z ograniczeniem limitu gości do 25 osób.