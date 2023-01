Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ma już rok. Przypomnijmy – jest to rządowy program wsparcia rodzin. Pomoc polega na wsparciu finansowym w wysokości 12 tysięcy złotych na drugie oraz każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia.

O szczegółach mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w Lubuskiem.

A na co takie pieniądze można wydać? To także wyjaśnia Agata Muchowska.

To zależy tylko i wyłącznie od rodziców. To oni decydują o tym, na co te fundusze zostaną wydane.