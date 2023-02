Gala Lubuskich Wawrzynów przeszła do historii. To święto twórczości literackiej, naukowej i dziennikarskiej. W 29. edycji wyróżnienia otrzymali za wawrzyn literacki proza: Waldemar Szymczak za książkę “Odwyk z dorosłości” za poezje nagrodę otrzymał Michał Banaszak.

Wydarzenie organizowane jest przez obie lubuskie książnicę. Jak mówią bibliotekarze emocje opadły i już teraz można rozpocząć przygotowania do kolejnej jubileuszowej 30 gali. Jury nie miało łatwego zadania jeśli chodzi o werdykt.

Jury nigdy nie ma łatwego orzechu do zgryzienia. Zawsze na tydzień przed końcem kończą się obrady i czasami trwają do ostatniej chwili. Zawsze podczas laudacji możemy się dowiedzieć dlaczego kapituła wybrała danego laureata.

Wawrzyn Naukowy trafił do Karola Siemaszki za publikację “Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych na tzw. Ziemiach Odzyskanych w świetle orzecznictwa sądów okręgowych w Zielonej Górze i Głogowie z siedzibą w Nowej Soli w latach 1945-1950”, po roku przerwy wrócił Wawrzyn Dziennikarski, ten trafił do Zbigniewa Borka za materiały opublikowane w tygodniku „Polityka”. Wyróżnienie dla młodego dziennikarza do 35. roku życia otrzymał Mateusz Pojnar za książkę o rocznicy powodzi tysiąclecia.

Zawsze żartuje w rozmowach z koleżankami i kolegami że jako pierwszy napisałem publikacje o Powodzi Tysiąclecia, a dopiero potem powstał serial “Wielka Woda”, ale już poważnie. 25-lecie powodzi w ubiegłym roku, to było bardzo ważne wydarzenie. Sam też w pewnym momencie zauważyłem nie ma żadnej publikacji książkowej na ten temat. Zawsze chciałem napisać książkę jako polonista z wykształcenia. Ta książkę to też taki hołd dla mojego miasta.

Przypomnijmy, że za rok czeka nas jubileuszowa już 30sta gala. Poniżej prezentujemy pełną listę nagrodzonych i wyróżnionych:

29. Lubuski Wawrzyn Literacki – w dwóch kategoriach:

– Proza: Waldemar Szymczak, Odwyk [z] dorosłości, Gorzów Wielkopolski 2022 (Wydawca: Waldemar Szymczak)

– Poezja: Michał Banaszak, Exit, Nowa Ruda 2022 (Wydawnictwo MaMiKo)

18. Lubuski Wawrzyn Naukowy:

Karol Siemaszko, Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych na tzw. Ziemiach Odzyskanych w świetle orzecznictwa sądów okręgowych w Zielonej Górze i Głogowie z siedzibą w Nowej Soli w latach 1945-1950, Bydgoszcz 2022 (Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

9. Lubuski Wawrzyn Dziennikarski:

Zbigniew Borek za materiały opublikowane w tygodniku „Polityka”: „Niechęć do kwadratu”, „Witajcie w Nibylandii”, „Żaden pożytek z tego wirusa”, „Żrąca miłość” (Tygodnik Polityka 9.03-15.03.22).

Ponadto:

Dyplomy Honorowe za całokształt twórczości:

– Jerzy Gąsiorek

– Barbara Iskra-Kozińska

– Maria Szafran

Dyplom oraz nagroda Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim za Debiut Literacki Srebrne Sokole Pióro:

– Monika Dziuba vel Maurycy Dudek, Przyzwoici ludzie, Nowa Ruda 2022 (Wydawca: MaMiKo)

Małe Srebrne Pióro za najlepszą książkę popularnonaukową ufundowaną przez Rektora UAM w Poznaniu:

Przemysław S. Karwowski, Vademecum winiarstwa na Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 2022 (Wydawca: Fundacja na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa “Gloria Monte Verde”)

Dyplomy za walory edytorskie:

„Zostań” autorstwa Jerzego Hajdugi, wydana w Poznaniu w 2022 r. przez wydawnictwo Tercja

„Na skrzydłach. O ludziach, ptakach i radości życia” autorstwa Macieja Zdziarskiego (Wydawca: Wydawnictwo Znak Horyzont), Kraków 2022

Wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną dla młodego dziennikarza do 35. roku życia:

Mateusz Pojnar

Kapituła 9. Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego 2022 postanowiła przyznać dyplom za całokształt twórczości, otrzymuje go:

dziennikarz Cezary Galek

Organizatorzy Lubuskich Wawrzynów 2022, na wniosek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, postanowili przyznać dyplom za całokształt twórczości panu Eugeniuszowi Kurzawie.

Nagroda czytelników:

Dariusz A. Rymar za książkę „Nie ma wolności bez Solidarności. Demonstracja z 31 sierpnia 1982 roku w Gorzowie Wielkopolskim – geneza, przebieg i następstwa”, Gorzów Wielkopolski 2022 (Wydawca: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – 522 głosy.