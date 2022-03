Wojna w Ukrainie rozpoczęła się miesiąc temu. Niemal równocześnie ruszyły w Polsce akcje pomocowe na rzecz osób uciekających przed konfliktem zbrojnym. W Lubuskiem od miesiąca działa centrum pomocowe, które zrzesza organizacje niosące wsparcie uchodźcom.

Marszałek Elżbieta Polak zwraca uwagę, że w województwie lubuskim pomoc jest skoordynowana i celowana dzięki współpracy wolontariuszy, organizacji pozarządowych i wsparciu organów samorządowych.

Po pierwszej fali przekroczenia granicy uchodźcy na zachodie w dużej mierze trafili do Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego. W ciągu ostatnich dwóch tygodni osoby uciekające z Ukrainy rozmieszczane są również w mniejszych gminach. Jak podkreśla Agnieszka Opalińska, dyrektor biura Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, pomoc również będzie rozlokowywana.

Udało nam się pomóc dosyć mocno Lubniewicom i zawieść dużo jedzenia dla dzieci, bo tego bardzo brakowało i też mobilna apteka, tu dzięki Izbie Aptekarskiej jeździ. I tutaj też będziemy chcieli takie rozeznanie zrobić, aby wspomóc te mniejsze gminy tam, gdzie brakuje konkretnych rzeczy – lekarstw, jedzenia dla dzieci czy materiałów szkolnych, bo to jest dzisiaj też duży problem i jako zrzeszenie zaczynamy apelować do różnych instytucji. Np. Główny Urząd Statystyczny przygotował dla nas dziewięć plecaków teraz tez Teatr Lubuski zaczyna zbiórkę artykułów szkolnych.

Od rozpoczęcia wojny z Ukrainy uciekło około 3 milionów osób, które w dużej części postanowiły zostać w Polsce. Aby mogły lepiej odnaleźć się na rynku pracy, ważne jest nauczenie się języka polskiego. Senator Wadim Tyszkiewicz zwrócił również uwagę, jak potrzebni są obecnie w naszym kraju wykwalifikowani pracownicy.

Pamiętajmy o tym, że dzisiaj w Polsce jest około dwóch milionów uchodźców, z czego nawet jeśli zostanie jedna czwarta – wzmocni niesamowicie potencjał gospodarczy Polski. Bo Polska już zaczynała hamować, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy ze względu na brak rąk do pracy. I trzeba pamiętać o tym, że my pomagamy, robimy to z odruchu serca, ale też dla Polskiej gospodarki będzie to gigantyczny impuls rozwojowy, kiedy ta nieszczęsna wojna w końcu się skończy.