Lubuskie jedzie do Paryża. Delegacja z naszego regionu będzie obecna podczas igrzysk olimpijskich w Domu Polskim.

Nasze województwo będzie tam jako region partnerski Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na czym polega wyprawa lubuszan do stolicy Francji mówi Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa lubuskiego.

Produkt nasz regionalny będzie serwowany w Domu Polskim, wykreowanym przez Polski Komitet Olimpijski. To będzie po raz pierwszy, bo inne federacje mają już takie miejsca. My robimy to po raz pierwszy jako Polacy. Dzięki współpracy z Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego przez trzy tygodnie będziemy serwować ponad tysiąc porcji dziennie.