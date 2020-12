O inwestowaniu m.in. w lubuską kulturę przez samorząd województwa mówił w dzisiejszym programie Region Południe wicemarszałek Łukasz Porycki.

Dobiegła końca rozbudowa Muzeum Ziemi Lubuskiej, ale to nie jedyna inwestycja w ośrodek kultury, która powstaje za pieniądze pochodzące m.in. z Urzędu Marszałkowskiego. Trwają prace przy Filharmonii Zielonogórskiej i Regionalnym Centrum Animacji Kultury. O przebiegu prac mówił w Radiu Index Porycki.

Jeżeli chodzi o filharmonię i RCAK, to tam prace idą zgodnie z harmonogramem. Jeżeli chodzi o Teatr Lubuski, to tutaj był problem z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Teraz jest już to wszystko uporządkowane. Przesunęliśmy tylko termin realizacji tej inwestycji.